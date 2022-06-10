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Silahlı kavgaya karışan 9 zanlı tutuklandı

Konya'daki silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturmada 9 zanlı tutuklandı. Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada yoldan geçen İsmail Toplar'ın (49) ölmüştü.

AA / İHA10 Haziran 2022 Cuma 12:49 - Güncelleme:
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Konya'da bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İki aile arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili polis ekipleri, Esat A, Abbas A, Tayfur A, Talip U. Nazım R. İlker E, Celalettin E, Hasan K. ve Musa A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay, 29 Mayıs günü öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Perçekli Sokak'ta meydana geldi. Para meselesi yüzünden aralarında husumet olan Aslıvar ve Erkip aileleri arasında çıkan tartışma, çatışmaya dönüştü. Çatışmada Hasibe Aslıvar (17) ile bu sırada yoldan geçen aynı mahallede oturan İsmail Toplar yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Toplar, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Hasibe Aslıvar tedavisinin ardından taburcu oldu.

  • Konya
  • İsmail Toplar
  • Karatay

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