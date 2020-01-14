İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8943
  • EURO
    6,5582
  • ALTIN
    292.331
  • BIST100
    120754
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Silahlı market soyguncusu yakalandı, 'Pişmanım' dedi
Güncel

Silahlı market soyguncusu yakalandı, 'Pişmanım' dedi

BURSA'da, geçen pazar günü girdiği markette, kasiyeri elindeki tabancayı doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 3 bin lira ile cep telefonunu alıp kaçan G.H. (20), polis tarafından yakalandı. İfadesinde ailevi sebeplerden dolayı parayı aldığını söyleyen G.H., kendisini görüntüleyen gazetecilere, 'Paraya ihtiyacım vardı. Pişmanım' dedi.

DHA14.01.2020  14:37 - Güncelleme: 14.01.2020  14:37

Soygun olayı, geçen pazar günü saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Kaşkolla yüzünü kapatan kimliği belirsiz kişi, Darmstad Caddesi'ndeki markete girdi. Elindeki tabancayı kasiyer M.A.A.'ya (18) doğrultarak, kasadaki paraları istedi. Kasadaki 3 bin lira ile kasiyerin cep telefonunu alan soyguncu, marketten çıkıp, kaçtı. Kasiyerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Marketteki ve çevredeki 100'den fazla güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin G.H. olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından G.H., Yıldırım ilçesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.G.H., emniyetteki ifadesinde, ailevi durumlardan dolayı paraya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle marketten silah zoruyla para aldığını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen G.H., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Paraya ihtiyacım vardı, pişmanım" dedi.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, yüzünü kaşkolla kapatan soyguncunun elindeki tabancayı kasiyer M.A.A.'ya doğrulttuğu, kasadaki paralar ile kasiyerin cep telefonunu alıp, uzaklaştığı görülüyor.

Soğuk duş! Umman'ın yeni Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini sıkmadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!
İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

İmamoğlu'nun son kararı bardağı taşırdı!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı
Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu saldırı doruk noktasıydı

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti
Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Darbeci Hafter savaş istiyor! Moskova'yı 'imzasız' terk etti

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası
Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası

Hafter neden apar topar kaçtı? İşte kaçışın perde arkası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.