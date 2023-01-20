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Silahlı saldırıda hayatlarını kaybetmişlerdi: Cenazeleri Irak'a götürüldü

Mardin'de uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere Irak'ın Duhok kentine götürüldü.

IHA20 Ocak 2023 Cuma 13:56 - Güncelleme:
Silahlı saldırıda hayatlarını kaybetmişlerdi: Cenazeleri Irak'a götürüldü
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Mardin'den alınıp Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'ın Duhok şehrine götürülen cenazelerin 2 ayrı mezarlıkta bugün defnedileceği bekleniyor. Saldırıda Abdullah Salih Mustafa (69), eşi Çimen Şahin Halid (75) ve kızları Hindirin Abdullah Salih (39) olay yerinde, yaralı olarak hastaneye kaldırılan Vahide Haydar Casım (63) ve oğlu Ahmed Celaleddin İbrahim (45) ise kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Saldırıda hayatını kaybeden Abdullah Salih Mustafa ve Ahmed Celaleddin İbrahim, Behdinan bölgesinin tanınan insanlar olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINAN 6 KİŞİDEN 2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan gözaltına alınan M.Y., A.Y., A.K., Z.K., M.Ş. ve F.A.'nın, Oğuz Jandarma Karakol Komutanlığında verdikleri ifadelerinde saldırıyı "soygun' amaçlı gerçekleştirdiklerini itiraf ettiği belirtildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 2'sinin serbest bırakıldığı, 4 kişinin sorgusunun ise devam ettiği belirtildi.

Olay ile ilgili çok yönle incelemelerin devam ettiği bildirildi.

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