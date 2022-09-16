Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Elmalı ilçe merkezindeki İsmail-Turan Balaban Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında esnaf ziyareti yapan Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, yanına yaklaşan kasklı ve kapüşonlu mont giymiş kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aydın'a tabancayla ateş eden şüpheli, bölgeden uzaklaştı. Hasan Aydın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın, ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücuduna 5 mermi isabet eden, kol, karın ve boyun bölgesinden yaralanan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

KASKLA GELDİ



Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, şüphelinin kullandığı motosikletiyle olay yerine geldiği, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aynı motosikletle uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli güvenlik kamerasına da yansıdı. Üzerinde siyah mont, başında ise kask bulunan saldırganın kaldırımda yürürken cebinden tabancayı çıkardığı anlar görüntüde yer aldı. Daha sonra görüntünün açısından çıkan saldırganın 5 saniye sonra geldiği yöne doğru hızla koşarak uzaklaştığı görüldü.

SALDIRGAN ARANIYOR

Belediye başkan yardımcılığının yanı sıra tarihi Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olan Hasan Aydın'a saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.