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Silahlı saldırıya uğradı, üstüne kaza yaptı! İzmir'de feci ölüm

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, silahla vurulduktan sonra otomobiliyle kaza yapan 31 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

İHA24 Ocak 2024 Çarşamba 05:13 - Güncelleme:
Silahlı saldırıya uğradı, üstüne kaza yaptı! İzmir'de feci ölüm
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İzmir'de silahla yaralandıktan sonra kaza yapan kişi hayatını kaybetti. Olay dün akşam saat 17.30 sıralarında, Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Recep Baysener idaresindeki 34 HIP 327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu ters döndü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TABANCAYLA VURULDUĞU KAZA YERİNDE ANLAŞILDI

Otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücünün sırtından tabancayla vurularak yaralandığı da ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168 sokakta B.A. adlı şüpheli tarafından otomobile ateş açılması sonucu Recep Baysener'nin sırtından vurulduğu, yaralanan sürücünün otomobiliyle hastaneye gitmek üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobilin önce iki araca çarptığı daha sonra da ters döndüğü saptandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Araç içerisinden çıkartılan yaralı Recep Baysener, sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Baysener, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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