İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2022 Cuma / 7 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7577
  • EURO
    16,0362
  • ALTIN
    916.226
  • BIST100
    2375.9
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Silahlı saldırıya uğrayan doktor kurtarılamadı
Güncel

Silahlı saldırıya uğrayan doktor kurtarılamadı

Denizli'de doktor Naim Ünsal tabancayla vurularak öldürüldü, atlarına bakıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı. M.A'nın, Dr. Ünsal'ın olay yeri yakınındaki çiftliğinde atlarına bakıcılık yaptığı, ikili arasında alacak meselesi nedeniyle bir süredir sorun yaşandığı öğrenildi.

AA8 Nisan 2022 Cuma 15:50 - Güncelleme: 8 Nisan 2022 Cuma 15:50
ABONE OL

Acıpayam Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Naim Ünsal ile M.A arasında Yukarıçamlık Mahallesi Çamlık Caddesi'nde tartışma çıktı. M.A'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği Ünsal, yere yığıldı.

Olay yerine çağrılan ambulans ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Ünsal'ın cenazesi, görev yaptığı Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri yakınındaki ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yakalanan M.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

M.A'nın, Dr. Ünsal'ın olay yeri yakınındaki çiftliğinde atlarına bakıcılık yaptığı, ikili arasında alacak meselesi nedeniyle bir süredir sorun yaşandığı öğrenildi.

- OPERASYONLARI VE AT SEVGİSİYLE TANINIYORDU

Dr. Naim Ünsal, doğuştan vajinası olmayan hastalara, vücut boşluklarındaki dokularla vajina ve rahim ağzı yaptığı operasyonlarla haberlere konu olmuştu.

Atlara olan sevgisiyle de tanınan Ünsal, Konya Atlı Okçuluk Grubu'nda çalışmalar yürütmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.