Silahlı soygunla ilgili 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA 06 Mart 2020 Cuma 10:51 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 10:51

İddiaya göre, Ozan K. otomobiliyle merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada kar maskeli ve silahlı grup araçla önünü kesti.

Şüphelilerden biri tabancayı Ozan K'ye doğrulttu ve yaklaşık 50 bin lirayı alıp diğerleriyle kaçtı. Ozan K'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Polislere çalınan paranın ağabeyine ait olduğunu söyleyen Ozan K'nin, parayı yasa dışı bahisten kazandığını itiraf ettiği öne sürüldü.

- EKİPLER, 80 GÜVENLİK KAMERASININ KAYITLARINI İNCELEYEREK ARACIN İZİNE ULAŞTI



Bölgedeki 80 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını belirledi.

Polis, otomobilin Eyüp M. tarafından kiralandığı ve araçta takip sistemi bulunduğu bilgisine ulaştı.

Sistemden aracın Bahçeşehir Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, kendilerini görerek aracın yanından uzaklaşan Eyüp M'yi kovalamaca sonucu yakaladı.

Üzerinden ruhsatsız tabanca ile 55 bin 940 lira çıkan Eyüp M'nin ifadesi doğrultusunda ekipler, olaya karıştıkları ileri sürülen Eser K, Nur Muhammed B, Mustafa I. ve Rukyettin D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, zanlılardan Eser K, Nur Muhammed B. ve Mustafa I'yı yakaladı.

- ZANLILARDAN BİRİ ARKADAŞI ÇIKTI



Eser K'nin, Ozan K'nin arkadaşı olduğu, olay günü parayı birlikte tahsil ettikleri, ayrılmalarından kısa süre sonra soygunun gerçekleştiği öne sürüldü.

Soygunu planladığı ileri sürülen Eser K. ile diğer üç şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Eser K, Nur Muhammed B. ve Mustafa I. tutuklandı, Eyüp M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, firari Rukyettin D'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Ozan K. hakkında yasa dışı bahis oynatmaktan adli işlem başlatıldığı, ele geçirilen 55 bin 940 liraya el konulduğu öğrenildi.