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Silahlı teröristler mevzilerinde ilk kez görüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenmesi beklenen harekat öncesi, Fırat'ın doğusunun başlangıç noktası olan Ayn el-Arab kenti kırsalındaki Zor Mağar bölgesinde bulunan terör örgütüne ait mevzilerde, teröristler ilk kez görüldü.

  • DHA
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Mevzilerin bulunduğu bölgede saat 14.00 sıralarında görülen, 2'si kadın 5 silahlı terörist, bir süre buradan Fırat'ın batı yakasını gözetledi. Teröristlerden birinin elindeki dürbünle Fırat'ın batısını izlediği görülürken, diğer teröristler ise kendi aralarında konuştuktan sonra yakındaki kulübe benzeri gözetleme noktasına girdi. Teröristlerin girdiği kulübenin sağında ve solunda ise bu sırada 2 teröristin silahlı olarak nöbet tutması dikkat çekti.

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