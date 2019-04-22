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Sıla'ya darp davasında Ahmet Kural'a 16 ay 20 gün hapis cezası verildi

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı 'hakaret, tehdit ve kasten yaralama' suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu ile tarafların avukatları katıldı.

Çok sayıda izleyicinin de hazır bulunduğu duruşmada söz alan Ahmet Kural ve avukatı, keşif ve bazı tanıkların dinlenilmesi talebinde bulundu.

Mahkemenin söz konusu istemi reddetmesi üzerine da Kural'ın avukatları, reddihakim talebinde bulundu. Bu talebin reddine karar veren mahkeme, sanık Kural'a son sözlerini sordu.

Kural da "Masumum beraatimi istiyorum. İkimize de uyuşturucu testi yapılsın." dedi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Kural'a "tehdit" suçundan 7 ay 15 gün, "basit yaralama" suçundan 5 ay, "hakaret" suçundan da 4 ay 5 gün olmak üzere toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, verilen suçlardan cezanın ertelenmesine hükmetti.

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