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Sildenafil nedir? Sildenafil ne demek? Sildenafil sitrat ne işe yarıyor?

Sildenafil nedir? Sildenafil ne demek? Sildenafil sitrat ne işe yarıyor? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ilan etti. Bu listenin yayınlanmasının ardından Sildenafil hakkında da araştırmalar hız kazandı. Sildenafil, belirli etkilere sahip olan etken bir maddedir. Özellikle cinsel gücü arttırıcı ilaçlarda kullanılan Sildenafil, kontrol altında kullanılmadığında ya da sahte bileşenler içeren haliyle kullanıldığı halde ölümcül etkilere sahip olabilmektedir. Sildenafil hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

14.01.2020  11:46 - Güncelleme: 14.01.2020  11:46

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaştı. Bu listenin yayınlanmasının hemen ardından Sildenafil nedir? Sildenafil ne demek? Sildenafil sitrat ne işe yarıyor? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu.  "Performans artırıcı enerji yüklü" diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi tespit edildiğini duyurdu. Sildenafil hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 

SİLDENAFİL NEDİR? 

Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5‘in (PDE5) oral etkili, güçlü ve selektif bir inhibitörüdür. Sildenafil, bu etkisiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttIrarak, nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirir. Cinsel uyarı ile salInan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu arttırır ve siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olur. cGMP düz kas relaksasyonunu sağlar ve bu durum artmış arteryel akım ve korporal veno-oklüzyon ile sonuçlanır.

Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olacaktır. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet.

Yan etkiler doz yükseldikçe artmaktadır.

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