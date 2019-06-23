Şile 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu Şile oy dağılımı nedir?
Şile 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! Şile İstanbul seçim sonuçları ne durumda vatandaşlar araştırmaya başladı. Oy kullanan milyonlarca vatandaş, ‘23 Haziran Şile seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Şile’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy aldı? Şile’de Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına arama motorlarında cevap arıyor. Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte İstanbul’un Şile sonuçları belli olmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. YSK tarafından yayın yasağı kalktığı anda rakamları sizinle paylaşacağız. Peki, 23 Haziran Şile İstanbul İBB seçimlerinde Şile’de Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Şile’de kim birinci oldu? İşte Şile’de 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
Şile 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları! İstanbul seçmeni tarafından Şile’de 23 Haziran İstanbul seçimleri araştırılmaya başlandı. İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu YSK’nın seçim yasağını kaldırması ve oy sayımının başlamasının ardından Şile seçim sonuçları belli olmaya başladı. Seçmenler, ‘‘Şile seçim sonuçları nedir? Binali Yıldırım’ın Şile’de oy oranı nedir, yüzde kaç oy çıktı? Şile Ekrem İmamoğlu yüzde kaç oy aldı?’ sorularına yanıt arıyor. Şile ilçesinde oy oranları belli olmaya başladı. 31 Mart seçimlerinde Şile’de AK Parti adayı İlhan Ocaklı yüzde 54,37’lik oy oranıyla belediye başkanı seçildi. Peki, 23 Haziran Şile Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları ne oldu? Resmi olan ilk verilere göre, Şile seçim sonuçları ve oy oranlarını haberimizin ayrıntılarında sizinle paylaştık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için yarışan Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile rakibi Ekrem İmamoğlu’nun oy sayımları devam ediyor. Yayın yasağı kalktığı anda rakamları sizinle paylaşacağız. 23 Haziran Şile İstanbul İBB seçimlerinde Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’na yüzde kaç oy çıktı? Şile’de kim birinci oldu? İşte Şile’de 23 Haziran Şile seçim sonuçları son dakika gelişmeleri…
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ŞİLE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.