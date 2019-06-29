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Şile'de 21 yaşındaki genç denizde boğuldu

Şile'de Sahilköy’de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti.

  • İHA
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Şile’de Sahilköy’de 21 yaşındaki bir genç, denizde boğularak hayatını kaybetti. Olay yerine gencin ailesi geldi. Gencin cansız bedenini arama çalışmaları sürüyor.

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