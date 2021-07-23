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Şile'de denize girme yasağı yoğun dalga ve akıntı nedeniyle uzatıldı

Şile'de sahillerdeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak için yarın da gün boyu denize girmek yasaklandı.

AA23 Temmuz 2021 Cuma 14:33 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 14:33
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Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre ilçede 23 Temmuz Cuma günü (yarın) rüzgarların Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz Cuma tarihinde gün boyu denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Öte yandan Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.

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