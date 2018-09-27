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Silikozis’in son cinayeti 

Kot taşlama işçilerinde görülen Silikozis hastalığı Bingöl Karlıova’da 17 can aldı. “Sıra bana gelecek korkuyorum” diyerek yardım isteyen Ramazan Aydar da hayat mücadelesini kaybetti. 

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Bingöl Karlıova’daki Taşlıçay köyünden İstanbul’a gelerek ‘merdiven altı’ diye tabir edilen kaçak atölyelerde, kum ve hava ile kot taşlama işinde çalışırken, silikozis hastalığına yakalananların durumu, her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Kaçak kot taşlama atölyelerinde, 2004 yılında 800 TL maaşla çalışan işçiler, hastalığı ilk olarak o yıl Karlıova ilçe merkezinde silikozis nedeniyle Kenan Temiz’in hayatını kaybetmesiyle öğrendi. Yaptıkları işin silikozise yol açtığını gören işçiler, 2004’ten itibaren çalışmayı bırakıp, eve döndü; ama hastalık, onların peşini bırakmadı. Son 13 yılda, Karlıova İlçe merkezi ve  Taşlıçay köyünde 16 kişi, silikozis nedeniyle öldü. 

NEFES ALAMIYORDU 

Son olarak 13 yıldır silikozis hastası olan Ramazan Aydar da Elazığ’da, tedavi gördüğü hastanede hayat mücadelesini kaybetti. Ramazan Aydar 10 ay önce verdiği bir röportajda, ölüm sırasının kendisine gelmesinden korktuğunu söylemişti. Aydar, kot taşlama işi nedeniyle yakalandığı hastalığı anlatırken, “İstanbul’da kot taşlama işiyle tanıştık. 800 TL maaş alıyorduk; fakat kaçak ve sigortasız çalıştırıldık. O yıllarda sigortalı çalışmanın ne anlama geldiğini ve kot taşlama işinin sağlıksız olduğunu bilmiyorduk. Şimdi makine olmadan nefes alamıyorum. Her gün çocuklarıma baktıkça kahroluyorum; çünkü artık iyileşemeyeceğimi biliyorum. köyde 100’den fazla kişi bu hastalıkla mücadele ediyor. Her gün ölüm sırasının geleceğinden korkuyorum” demişti.

 

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