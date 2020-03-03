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Silivri açıklarında yatta yangın! Ölü ve yaralılar var

Silivri açıklarında özel bir yatın yanarak batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA03 Mart 2020 Salı 14:47 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:03

Alınan bilgiye göre kimliği henüz bilinmeyen 5 kişi, İstinye'deki Marina'dan yatla denize açıldı.

Silivri açıklarında yangın çıkan yak, yangının büyümesi sonucu yanarak battı.

Yatta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi denize atlayarak kurtulmayı başardı. Daha sonra olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekiplerince bu 3 kişi kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri ölü ve yaralıları, Silivri sahiline getirdi. Yaralılar daha sonra ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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