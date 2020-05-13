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Güncel

Silivri'de 1 kişi yol kenarındaki araçta ölü bulundu

SİLİVRİ'de devriye gezen jandarma ekiplerinin kontrol ettiği hafif ticari araçta 1 kişi ölmüş olarak bulundu.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 07:18 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 07:18
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Olay, Silivri - Kavaklı Yolu'nda 02.30 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen jandarma ekipleri Silivri- Kavaklı Yolu'nda yoldan çıkmış bir hafif ticari araç olduğunu fark etti. Aracın yanına yaklaşan jandarma ekipleri, araç içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Hareketsiz yatan kişiyi kontrol eden ekipler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç içindeki kişinin öldüğü belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonucunda, ölen kişinin cansız bedeni ölüm sebebi belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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