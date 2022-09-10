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Silivri'de 2 katlı ahşap ev yandı

Silivri'de 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Evde bulunan yaşlı 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarılırken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

DHA10 Eylül 2022 Cumartesi 23:00 - Güncelleme:
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Olay, saat 21.00 sıralarında Çanta Balaban Mahallesi Sofi Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evin ahşap olmasından dolayı kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan yaşlı çift komşular tarafından çıkartıldı. Çıkan yangında evde hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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