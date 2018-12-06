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Silivri'de 5 bin litre alkol ve kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu

Silivri'de, bir depoya yapılan baskında 5 bin litre alkol ele geçirildi.

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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak içki üretimi ve satışının engellenmesi çalışmaları kapsamında, Alipaşa Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, bidonlara doldurulmuş 5 bin litre alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Polis ekipleri, kaçak içki üretimi ile ilgisi bulunduğu gerekçesiyle bir şüpheliyi gözaltına aldı.

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