Silivri'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
Silivri'de ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren 8 yaşındaki Menice İnci Ç., cankurtaran ekiplerince boğulmaktan son anda kurtarıldı.
- DHA
Olay, bugün 14.30 sıralarında Gümüşyaka Altınkumsal mevkiinde meydana geldi. 8 yaşındaki Menice İnci Ç., halk plajında ailesiyle birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 8 yaşındaki kızın hareketsiz bedenini gören vatandaşlar, cankurtaran ekiplerine haber verdi. Cankurtaran ekiplerince kurtarılan küçük kız, sudan çıkarıldı. İlk müdahaleyi cankurtaran ekiplerinin yaptığı Menice İnci Ç. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Menice İnci Ç.'nin tedavisi sürüyor.
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