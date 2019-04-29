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Silivri'de deniz turuncuya büründü

Silivri sahiline gelen vatandaşlar, denizin sahile vurduğu bölümde rengin turuncuya döndüğünü fark etti. Vatandaşlar, bu görüntüyü cep telefonlarıyla da görüntüledi.

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Silivri'de deniz sahil boyunca turuncuya büründü.

Silivri Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Silivri'de deniz üzerinde gözlemlenen renk değişikliğine istinaden teknik inceleme yapıldığı belirtildi.

Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında hava sıcaklıklarının tekrar mevsim normallerine dönmesi ve deniz suyunun ısınması nedeniyle plankton sayısının arttığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DENİZ KİRLİLİĞİ OLMADIĞI DÜŞÜNÜLMEKTEDİR"

"Kırmızı gel-git denilen bu biyolojik olayda deniz rengi dönem dönem değişebilmekle beraber, bazen yeşilimsi bazen kiremit rengi bazen de sarı olabilmektedir. Bu kapsamda, mevcut durumda herhangi bir deniz kirliliğinin söz konusu olmadığı düşünülmektedir. Ancak yine yapılacak tespitler neticesinde herhangi bir kirletici faktör olmasına karşın, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından numune alınması noktasında resmi görüşe de başvurulacaktır." 

KADIKÖY SAHİLİ DE TURUNCUYA BÜRÜNDÜ

Fenerbahçe sahil boyu deniz turuncuya döndü. Denizin renk değiştirmesinin nedeninin 'kırmızı gelgit' olayı olduğu belirtiliyor. Kıyı şeridinde oluşan manzara havadan da görüntülendi. Benzer durum Büyükçekmece sahilinde de ortaya çıkmıştı. 

 

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