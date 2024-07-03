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Silivri'de feci kaza: 1 ölü

İstanbul'un Silivri ilçesi E5 Karayolu Selimpaşa mevkiinde hafif ticari araç, yoldaki bariyere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken araçtaki diğer yolcu ise hayatını kaybetti.

IHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 07:37 - Güncelleme:
Silivri'de feci kaza: 1 ölü
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Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul'un Silivri ilçesi E5 Karayolu Selimpaşa mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ istikametinde seyir halindeki Faruk Can A. yönetimindeki 59 YU 156 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle yol üzerindeki bariyere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sebebiyle trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde seyir etti. Araç içinde yaralanan Faruk Can A. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer yolcu Kemal T. ise araç içerisinde hayatını kaybetti.

Görevliler tarafından Kemal T.'nin cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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