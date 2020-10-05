İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ekim 2020 Pazartesi / 17 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,751
  • EURO
    9,1329
  • ALTIN
    471.399
  • BIST100
    1145.03
Güncel

Silivri'de lüks araç alev alev yandı

Silivri'de seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yandı.

DHA05 Ekim 2020 Pazartesi 07:18 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 07:18
ABONE OL

Olay, dün saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 AAY 817 plakalı lüks otomobilin sürücüsü seyir halindeyken araçtan dumanların yükseldiğini gördü. Otomobil sürücüsü alev alan aracını hemen yol kenarına çekti. Yanındaki yolcu ile birlikte son anda araçtan çıkabilen sürücü alev alev yanan otomobile yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç yangınına müdahale etti. Ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.