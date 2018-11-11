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Silivri'de motosikletle midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Işıklar mevkisinde, M.Ş yönetimindeki 34 AIA 496 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BEV 824 plakalı midibüs ile çarpıştı.

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Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan midibüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay yerine dökülen akaryakıt itfaiye ekiplerince temizlendi.

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