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Silivri'de orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

İstanbul Silivri'de kuru otluk alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi havadan ve karadan aralıksız devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Bölgede tahliyeler başladı.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 18:22 - Güncelleme:
Silivri'de orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor
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Çanta Balaban Mahallesi'ndeki kuru otluk alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakın bölgedeki ormana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Çalışmalar, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz, 21 araç ve 74 personelle devam ediyor.

Bölgeye havadan müdahale sürerken, çevre ilçelerden itfaiye ekibi, kepçe ve su tankerleri sevk edildi. Köylüler de traktörleriyle yangın bölgesine giderek, çalışmalara destek oldu.

Rüzgar nedeniyle yangının ilerlemesi üzerine jandarma ekipleri bazı yerleşim alanlarını tahliye etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, bölgeye giderek, ekiplerden yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Gül, yangına müdahale eden hava aracı sayısında artış olduğunu belirtti.

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