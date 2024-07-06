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Silivri'de otluk alanda yangın! Ormana da sıçradı

Silivri'de, otluk alanda yangın çıktı. Ormanlık alana da sıçrayan alevlere kısa sürede karadan ve havadan müdahale eden ekipler, yangını büyümeden söndürdü.

DHA6 Temmuz 2024 Cumartesi 14:54 - Güncelleme:
Silivri'de otluk alanda yangın! Ormana da sıçradı
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Silivri Değirmenköy Mahallesi'ndeki otluk alanda, saat 11.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgârın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf ederken, havadan yangın söndürme helikopterinde müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Silivri Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri (SAK), itfaiye ekiplerine belediye fen işlerinden gelen su tanklarıyla, su takviyesi yaptı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı yangında, yaklaşık 100 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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