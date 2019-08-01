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Silivri'de otomobil otluk alana uçtu

Silivri'de ters yönden geldiği iddia edilen otomobille karşılaşan sürücü, kaza yapmamak için direksiyon kırınca yol kenarında bulunan otluk alana daldı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralanırken, kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

  • DHA
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Kaza, saat 11.30 sıralarında Semizkumlar Mahallesi Altınorak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Altınorak alt geçidinden Semizkumlar'a gitmek isteyen 34 SB 3682 plakalı aracın sürücüsü Kazım Kanga, D-100 karayoluna girdi. Ters yöne girdiğini fark eden Kanga, aracını yol kenarına çekmek istedi. Bu sırada ters yönden gelen aracı fark eden otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik (67), kaza yapmamak için direksiyon kırınca yol kenarında bulunan otluk alana daldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri yönlendirildi. Otluk alana dalan aracın içerisinde bulunan Ahmet Çelik (67), Fehime Çelik (65), Yaprak Aydar (16), Sude Çelik (8) ve Ayla Çelik (3) yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların, çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
 
 
"KENDİ HATASI OLAN BİR ŞEY"
 
Ters yöne giren ve kazaya sebep olduğu iddia edilen aracın sürücüsü Kazım Kanga, "İnternetten takip ederek geliyoruz buraya, cep yoldan geldik, alt geçitten geçerken arkamdaki interneti takip eden kişi sağa gir diyor. Baktık ki yol bomboş. Yol aniden kalabalık oldu. Bende solumu yaktım buraya girdim. O arabanın kaza yaptığı yer ile en aşağıya 80-100 metre mesafemiz vardı. Ben onu geçmişim, onunla hiçbir şeyim yok. O kendi hatası olan bir şeydir. Benim hatam bu yola girmem. O da internetin hatası, orada öyle bir işarette yok." dedi.  Jandarma ekipleri olayla ilgili araştırma başlatırken, kazaya sebep olduğu iddia edilen sürücü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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