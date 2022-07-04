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Silivri'de silahlı kavga

Silivri'de çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DHA4 Temmuz 2022 Pazartesi 07:01 - Güncelleme:
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Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi Hastane Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, asayiş ve cevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kavganın çıktığı bölgede ve Silivri Devlet Hastanesi'nde çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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