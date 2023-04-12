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Silivrikapı surlarında çökme! 1 kişi öldü

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Silivrikapı surlarındaki kısmi çökmede bir kişi hayatını kaybetti.

AA12 Nisan 2023 Çarşamba 21:09 - Güncelleme:
Silivrikapı surlarında çökme! 1 kişi öldü
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Fatih Silivrikapı'daki tarihi surlarda meydana gelen kısmi çökmede enkaz altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, 5'inci asırda yapımına başlanan ve şehri saran surların Silivrikapı'daki bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin, bir kişinin enkaz altında kaldığını söylemesi üzerine itfaiye ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Enkaz altında kaldığı belirtilen kişinin yakınları da olay yerine geldi.

Çalışmalar sonucu, enkaz altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

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