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Silopi'de patlama: Ölü ve yaralılar var!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silopi'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğinin, yaralanan 8 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:35 - Güncelleme:
Silopi'de patlama: Ölü ve yaralılar var!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Silopi'de meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğinin, yaralanan 8 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi; SİLOPİ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN OLAYLA İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir. Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır. Meydana gelen patlamada (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (2)'si ağır olmak üzere (8) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

HABERİN VİDEOSU

  • silopide patlama
  • 1 ölü
  • 8 yaralı

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