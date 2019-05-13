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Silopi'de teröristlerin yola tuzakladığı EYP'nin patlaması sonucu 3 korucu yaralandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.

  • DHA
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Cudi Dağı bölgesinde bulunan Görümlü beldesinin Cebrail Kapı mevkiinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yürüten güvenlik güçlerinin geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralı korucular, bölgeye gönderilen helikopterle Şırnak Piyade Tümen Komutanlığı Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

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