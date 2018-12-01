Silvan'da akraba 2 kişi kavgada birbirlerini bıçakladı Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden akrabalar Tahsin S. ile Yusuf S., birbirlerini bıçakladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.