Silvan'da akraba 2 kişi kavgada birbirlerini bıçakladı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga eden akrabalar Tahsin S. ile Yusuf S., birbirlerini bıçakladı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
- DHA
Olay, Gazi Caddesi'nde bulunan Hükümet Konağı önünde meydana geldi. Tahsin S. ile akrabası Yusuf S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Tahsin S. ile Yusuf S. birbirlerini bıçakladı. Olay yerine gelen polislerin sona erdirdiği kavgada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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