'Sim kart' dolandırıcılarına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

DHA 12 Kasım 2021 Cuma 10:58 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 10:58

Mersin Erdemli'de bir nüfus memurunun para karşılığında dolandırıcılık şebekesine vatandaşlara ait kimlik bilgilerini sattığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Kimlik bilgilerine erişen şüphelilerin, mağdurların bankacılık sisteminde kayıtlı telefon numaralarını taşıdıkları ve bu yolla elde ettikleri yeni bir sim kart ile banka çağrı merkezini aradıklarını belirledi. Şüphelilerin daha sonra yeni sim kartın blokesinin kaldırdıkları ve kısa mesaj yoluyla bankadan gelen şifre ve doğrulama kodlarını yeni kartlara yönlendirdikleri ve bu sayede mağdur kişilerin internet bankacılığı veya mobil bankacılık sistemlerine eriştiklerini tespit etti. Şüphelilerin hesapta bulunan paraları 3. kişilere ya da ödeme sistemi kuruluşlarına havale ve EFT yoluyla toplam yönlendirdikleri ve mağdurları toplamda 1 milyon 808 bin 599 lira zarara uğrattıklarını belirledi. 945 bin 700 lira blokeli tutarla haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şebekeye yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda nüfus memuru başta olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alınırken,1 şüphelin yurt dışında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyaller ve birçok kişiye ait kimlik bilgileri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.