Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 12.59'da Simav merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 8.46 kilometre olarak açıklandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

13.12'de açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'ın saha taramalarına başladığını duyurdu.

Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ IŞIN: OLUMSUZ BİR BİLGİ YOK

Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonrası 24 TV'de yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz saha araştırmalarında bizi üzecek herhangi can ve mal kaybı tespit edilmedi. Köylerde araştırmalarımız devam ediyor." dedi.