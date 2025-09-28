İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2025 Pazar / 6 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5981
  • EURO
    48,7157
  • ALTIN
    5025.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Simav merkezli 5,4'lük deprem meydana geldi! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
Güncel

Simav merkezli 5,4'lük deprem meydana geldi! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 12.59'da Simav merkezli 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 8.46 kilometre olarak açıklandı. 5,4'lük deprem İstanbul ve İzmir'den de hissedildi. Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonrası 24 TV'de yaptığı açıklamada, herhangi bir can ve mal kaybının tespit edilmediğini ifade etti.

HABER MERKEZİ28 Eylül 2025 Pazar 13:01 - Güncelleme:
Simav merkezli 5,4'lük deprem meydana geldi! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi
ABONE OL

Kütahya'nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre, saat 12.59'da Simav merkezli 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının derinliği 8.46 kilometre olarak açıklandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

13.12'de açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD'ın saha taramalarına başladığını duyurdu.

Yerlikaya, şunları ifade etti:

"Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

VALİ IŞIN: OLUMSUZ BİR BİLGİ YOK

Kütahya Valisi Musa Işın, deprem sonrası 24 TV'de yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yapmış olduğumuz saha araştırmalarında bizi üzecek herhangi can ve mal kaybı tespit edilmedi. Köylerde araştırmalarımız devam ediyor." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.