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Şimdi de CHP'nin tiyatrosuna alet oldu! Helalleşme oyunundaki kişi bakın kim çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde helalleşme yaptığı toplantılar ve partiye katılım tiyatroları deşifre olmaya devam ediyor. Helalleşme buluşmalarının son misafiri ise İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen ve 'Elhamdülillah Ermeniyim' diyen Fatma Yavuz oldu.

14 Ağustos 2022 Pazar 19:48 - Güncelleme:
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CHP'nin sözde helalleşme tiyatrolarına bir yenisi daha eklendi. Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen İstanbul'daki bir toplantıda "başörtülüler CHP'ye katılıyor" algısıyla yapılan programa, Fatma Yavuz'un şovu sahne oldu.

Buluşmada sözde 'Muhafazakar' kesimi temsilen konuşan eski İBB çalışanı Fatma Yavuz, Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Yavuz, "Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" dedi. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

İBB'DEN KOVULMUŞTU...

İslam'a aykırı açıklamaları yüzünden Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz daha önce kendi nikahında alkol servis ettirmesi, İBB'den kovulması, Türk milletine hakaret etmesi ve 'Elhamdülillah Ermeniyim' sözleriyle gündeme gelmişti.

TÜRK MİLLETİNİ HEDEF ALDI

Yavuz, İBB İnanç Masası biriminde çalıştığı dönemde sosyal medya hesabından "Bu nasıl bir halk böyle? Bir halkın tarihinde en fazla bir, bilemedik iki soykırım olur, bu kadar acımasızca, periyodik nasıl katledilir insanlar? Anlayamıyorum gerçekten" sözleriyle Türk milletini soykırım yapmakla suçladığı bir paylaşım yaptığı biliniyor.

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