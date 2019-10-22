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Simit kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğe girdi, sosyal medyada 'gevrek' tartışması başladı

İlk kez 1 Şubat 1884'te yayımlanmaya başlanan Oxford İngilizce Sözlüğü, ‘simit’ kelimesini, Türkiye menşeli olarak İngilizce kelime haznesine ekledi.

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Dünyanın en tanınmış dil bilgisi kitaplarının başında gelen Oxford İngilizce Sözlüğü, veri tabanında bulunan ve İngilizce diline giren yabancı kelimeleri güncelledi.

2000 yılından bu yana her 3 ayda bir yenilenerek internet üzerinden yayımlanan listenin yiyecekler bölümünde bu sene Türk mutfağına ait hamur işi ürünlerin başında gelen 'simit' de yer aldı. Simidin yanı sıra, İtalyanların pirinç köftesi arancini, Almanlarta özgü baharatlı köfte goetta, Hawaii mutfağının ana yemeklerinden doğranmış çiğ balık poke ve Amerikan salatası cobb' listede yer buldu.

Simit, Oxford sözlükte "Türkiye menşeli üzeri pekmez ve susama bulanarak halka şeklinde pişirilen bir çeşit ekmek, ya da buna benzer bir ekmek türü" tanımlamasıyla yer aldı. Simit kelimesinin ilk kez İngilizce'de 1836 yılında Amerikan delegelerinin yurt dışı görevleriyle ilgili yazıları içeren 'Missionary Herald' adlı kitapta geçtiği belirtildi. 'Simit'in ayrıca 1998 ile 2014 yıllarında popüler Food & Travel ve Guardian yayın organlarında geçtiği ifade edildi.

Euronews'in haberine göre, Simit birçok İngiliz tarafından 'Turkish bagel' (bagel: Yahudi poğaçası) adıyla biliniyordu. Oxford sözlükte simit gibi yoğurt, börek, döner kebab, lokum gibi Türk mutfağına ait diğer yiyecek isimleri de yer alıyor.

ÜNLÜ GURME VEDAT MİLOR'DAN İZMİRLİLERE 'GEVREK' GÖNDERMESİ

Simidin Oxford Sözlük'e girmesinin ardından sosyal medyanın popüler isimlerinden ünlü gurme ve gastronomi uzmanı Vedat Milor, İzmirlilere bir göndermede bulundu.

 

Milor, Twitter hesabında paylaştığı mesajlarında "Oxford İngilizce Sözlüğü "simit" kelimesini sözlüğe eklemiş. Yani İngilizler bile Turkish bagel ifadesini bırakıp doğrudan simit derken İzmirliler hala gevrek diyor." ifadelerini kullandı.

 

Milor'un bu mesajları binlerce beğeni alırken ünlü gurme bir de espri yaptı. Milor, "Bir İzmirli takipçim mesaj attı. Gevrek için Cambridge English Dictionary ile görüşmelere başlamışlar." mesajını paylaştı.

 

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