''Simitçi Erkan'' Ramazan öncesi Hatay'daki Suriyelileri sevindirdi

Kocaeli'de yaklaşık 17 yıldır simit satarak geçimini sağlayan Erkan Ayhan, hayırseverlerden topladığı bağışlarla yaklaşan Ramazan öncesi Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Suriyeli ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumlar için Kocaeli'de örnek çalışmalar yürüten ve "Simitçi Erkan" olarak tanınan 43 yaşındaki Ayhan, yaklaşan Ramazan öncesi Suriyeli ihtiyaç sahiplerini de unutmadı.

Kamplarda yaşayan aileler için düzenlediği kampanya kapsamında hayırseverlerden yardım toplayan Ayhan, yardımları İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı ekipler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

"KARDEŞLERİMİZİN RAMAZAN'DA TENCERESİ KAYNASIN İSTEDİK"

Ayhan, yaptığı açıklamada, kampanya sayesinde 300 aileye gıda yardımı yaptığını söyledi.

Yardımda bulunanlara teşekkürlerini ileten Ayhan, şöyle konuştu:

"Kardeşlerimizin Ramazan'da tencereleri kaynasın istedik. Tencerelerini şimdiden kaynatmaya başladık. Yaklaşık 3 gündür dağıtımlarımız devam ediyor. Ramazan boyunca Suriye sınırında bu ailelerin içerisinde bulunacağım. Hayırseverlerden gelen yardımları kendi ellerimle Suriyeli kardeşlerime teslim edeceğim."