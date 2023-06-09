Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sayın Hafize Gaye Erkan'ı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu'nu tebrik etti.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sayın Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sayın Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.



"FAYDALI HİZMETLER YAPACAĞINA İNANIYORUM"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yeni görevine atanmasıyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'na atanan sn Şahap Kavcıoğlu'nu da kutlarım. 30 yılı aşkın deneyimi ile verimli ve faydalı hizmetler yapacağına inandığım Sn Kavcıoğlu'na yeni görevinde başarılar dilerim"