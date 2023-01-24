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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

AA24 Ocak 2023 Salı 14:21 - Güncelleme:
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında yeni gelişme!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.A. ve Ç.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 2 zanlı tutuklandı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

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