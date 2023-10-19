İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2023 Perşembe / 5 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9687
  • EURO
    29,7133
  • ALTIN
    1770.79
  • BIST100
    7769.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi daha tutuklandı
Güncel

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi daha tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli daha tutuklandı.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 20:10 - Güncelleme:
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: 1 kişi daha tutuklandı
ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheliyi mevcutlu olarak ifadeye çağırdı.

Polis eşliğinde Ankara Adliyesine getirilerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade veren şüphelilerden 1'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, 4 şüpheli hakkında nöbetçi hakimlikten adli kontrol talebinde bulundu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, hakim, diğer 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla salıverdi.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce 21 kişi tutuklanmıştı.

  • Sinan Ateş
  • soruşturma
  • cinayet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.