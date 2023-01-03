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Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

IHA3 Ocak 2023 Salı 21:00 - Güncelleme:
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 3 şüpheli "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk oldu. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 3 zanlı, "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

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