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Güncel

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

AA4 Ocak 2023 Çarşamba 16:30 - Güncelleme:
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden U.K, M.U, E.V. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan V.B, H.S. ve Z.A. dün "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

  • Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı
  • Sinan Ateş
  • Ülkü Ocakları

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