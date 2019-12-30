İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9503
  • EURO
    6,6634
  • ALTIN
    289.225
  • BIST100
    113684
Güncel

Sinan Aygün CHP'den istifa etti

Mansur Yavaş'ın rüşvet skandalının ardından disiplin soruşturması başlatılan Sinan Aygün, CHP'den istifa etti.

30.12.2019  09:34 - Güncelleme: 30.12.2019  09:37

Engelli çocuğun azmi, duygulandırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar
CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

İslam düşmanı Wilders'tan yeni provokasyon!
İslam düşmanı Wilders'tan yeni provokasyon!

İslam düşmanı Wilders'tan yeni provokasyon!

Gerilimi tırmandıracak sözler: Hava saldırıları net bir cevap
Gerilimi tırmandıracak sözler: Hava saldırıları net bir cevap

Gerilimi tırmandıracak sözler: Hava saldırıları net bir cevap

‘Kartal’da oynarım’
‘Kartal’da oynarım’

‘Kartal’da oynarım’
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.