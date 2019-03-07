15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4401
  • 6,1616
  • 224.953
  • 103.630
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait hedefler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Başkan Erdoğan, HDP´nin PKK açıklamalarını gündeme getirdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan, Mardin'de konuşuyor

Başkan Erdoğan, Mardin'de konuşuyor

Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Rusya: NASA ile Ay İstasyonu projesini görüşmeye hazırız

Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

Prenses'i başbakanlığa aday gösteren parti kapatıldı

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

PÖH ve JÖH telsizinde anons: Çakallara dar edin buraları

PÖH ve JÖH telsizinde anons: Çakallara dar edin buraları

Binali Yıldırım açıklamıştı, Projenin detayları belli oldu

Binali Yıldırım açıklamıştı, Projenin detayları belli oldu

TürkAkım’a katılmak isteyen komşuya 'Brüksel' şartı

TürkAkım’a katılmak isteyen komşuya 'Brüksel' şartı

İran: Ruslar İsrail tarafını tercih etti

İran: Ruslar İsrail tarafını tercih etti
 

POPÜLER HABERLER

Devrim Erbil: Minyatürler, Batı´nın büyük yağlı boya tablolarıyla boy ölçüşecek değerdedir

Devrim Erbil: Minyatürler, Batı´nın büyük yağlı boya tablolarıyla boy ölçüşecek değerdedir

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

Çamlıca Camisi'nde ilk ezan okundu

İşte en güzel resimli Regaip Kandili mesajları

İşte en güzel resimli Regaip Kandili mesajları

Kazakistan 22 bin 800 ton uranyum üretecek

Kazakistan 22 bin 800 ton uranyum üretecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA