Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında PKK'ya ait hedefler imha edildi Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Sinat-Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.