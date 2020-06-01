Sınavlarda hijyeni BOREL sağlayacak

IHA 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:27 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 10:27

Türkiye’nin ilk ve tek bor katkılı antibakteriyel el dezenfektanı BOREL’den bir müjde de öğrenciler için geldi. Covid-19 ile ulusal mücadeleye bütün kurum ve kuruluşların yoğun katkı sunması amacı doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in himayesinde yürütülen BOREL antibakteriyel ürün çalışmaları kapsamında BOREL emdirilmiş mendil üretildi.

ÖSYM İLE İŞBİRLİĞİNE GİDİLDİ



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan tüm sınavlarda kişisel hijyenin BOREL ürünleriyle sağlanması hedeflenirken, bu doğrultuda Eti Maden ve ÖSYM arasında yapılan ortak çalışmayla sınava girecek olan tüm öğrencilerin kişisel hijyeni BOREL ürünleriyle sağlanacak.

BOREL ürünleri ilk olarak 27 Haziran’da yapılacak Temel Yeterlilik Sınavı ile 28 Haziran’da yapılacak Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi sınavlarında öğrencilere dağıtılacak. BOREL ürünlerinin ÖSYM tarafından daha sonraki tarihlerde yapılacak olan sınavlarda da kullanılması planlanıyor.

ÖĞRENCİLER HEM ELİNİ HEM MASAYI DEZENFEKTE EDECEK



Sınavların yapılacağı tüm okullarda öğrencilerin kullanması amacıyla BOREL’in 1 litrelik büyük boy ürünleri yer alacak. Okul girişine konulacak bu pompalı 1 litrelik dezenfektanlardan ÖSYM’ye 34 bin adet teslim edilirken, okul girişlerinde polis, gözetmen ve öğrencilerin tamamı ellerini dezenfekte edecek.

Bunun yanı sıra her öğrenciye antibakteriyel özelliğe sahip BOREL emdirilmiş mendiller dağıtılacak. Böylelikle hem öğrencilerin kişisel hijyen gereksinimleri giderilecek hem de sınav esnasında kullanılacak olan masaların ve yüzeylerin temizliği sağlanacak.

Normal ıslak mendillerin aksine borlu içeriği nedeniyle Covid-19’a karşı da etkili olan mendillerden ÖSYM’ye 6 milyon adet teslim edilirken, 6 milyon daha ileri bir tarihte teslim edilecek.

SATIŞA SUNULMASI DA GÜNDEMDE



Antibakteriyel BOREL ıslak mendilleri şu an yalnızca ÖSYM’nin ihtiyacına göre özel olarak üretilirken, virüse karşı etkili olan ıslak mendilin paket halinde ilerleyen zamanda satışa sunulması için de hazırlık yapıldığı öğrenildi. Satış kararının çıkması ile birlikte BOREL emdirilmiş mendillere zincir marketler ile başta milli e-ticaret platformu epttavm.com olmak üzere internetten ulaşılabilecek.