Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde tartışma çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu çocuklar arasında tartışma çıktığı, infaz koruma memurlarının tartışmaya müdahalesi sırasında 21 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
- AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, bugün akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan tartışmaya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Akşam saatlerinde tutuklu çocuklar arasında yaşanan tartışmaya, görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocukla 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır." bilgisine yer verildi.
Yaralanan çocukların tedavisinin cezaevi içerisindeki sağlık memurlarınca yapıldığı, hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmadığı belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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