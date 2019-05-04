Sınır birliklerine komando takviyesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
- AA
Türkiye'deki farklı bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan konvoyla yola çıktı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen birliklerin, sınırdaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.