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Sınır birliklerine komando takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

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Türkiye'deki farklı bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından zırhlı araçlardan oluşan konvoyla yola çıktı.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen birliklerin, sınırdaki birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. 

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