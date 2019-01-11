Sınır birliklerine takviye olarak gönderilen komando birlikleri ve zırhlı araçlar Hatay'a ulaştı

Türkiye'nin farklı birliklerden gönderilen komandolar ile üzerinde tank ve zırhlı personel taşıyıcıların olduğu askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Yayladağı ilçesine geldi.

Burada tırlardan indirilen çok sayıda askeri araç, İdlib sınırındaki birliklere doğru hareket etti.