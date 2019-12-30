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  • Trabzon’da örtü yangınına sebep olan Afgan çoban sınır dışı edildi
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Trabzon’da örtü yangınına sebep olan Afgan çoban sınır dışı edildi

Trabzon’da geçtiğimiz hafta çıkan ve Türkiye gündemini de meşgul eden örtü yangınlarından birine sebep olduğu belirlenen Afganistan uyruklu bir çoban adli işlemlerinin ardından sınırdışı edildi.

IHA30.12.2019  10:05 - Güncelleme: 30.12.2019  10:06
Alınan bilgiye göre, Yeşilvadi Mahallesinde çıkan ve 35 dönüm alan ile bir eve zarar veren örtü yangını araştıran jandarma ekipleri, olayla ilgili Afganistan uyruklu N.N. (23) adlı şahsı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği öğrenilen N.N.‘nin örtü yangının meydana geldiği bölgede çobanlık yaptığı öğrenildi. Yangın olayıyla ilgili ifadesine başvurulan Afgan uyruklu N.N., ısınmak amacıyla yaktığı ateşten ötürü yangının meydana geldiğini savundu.
Trabzon Jandarma Komutanlığınca adli işlemleri yürütülen ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen N.N.’nin adli makamlarca serbest bırakılmasının ardından sınırdışı edilmek üzere Trabzon İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

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