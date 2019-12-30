IHA 30.12.2019 10:05 - Güncelleme: 30.12.2019 10:06

Alınan bilgiye göre, Yeşilvadi Mahallesinde çıkan ve 35 dönüm alan ile bir eve zarar veren örtü yangını araştıran jandarma ekipleri, olayla ilgili Afganistan uyruklu N.N. (23) adlı şahsı gözaltına aldı. Yapılan araştırmada Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği öğrenilen N.N.‘nin örtü yangının meydana geldiği bölgede çobanlık yaptığı öğrenildi. Yangın olayıyla ilgili ifadesine başvurulan Afgan uyruklu N.N., ısınmak amacıyla yaktığı ateşten ötürü yangının meydana geldiğini savundu.

Trabzon Jandarma Komutanlığınca adli işlemleri yürütülen ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen N.N.’nin adli makamlarca serbest bırakılmasının ardından sınırdışı edilmek üzere Trabzon İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.