Sınır dışı edilen göçmen sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde 21-27 Nisan tarihlerinde 698'i Afgan, 32'si Pakistanlı, 1130'u ise diğer uyruklardan 1860 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 382'si Afgan, 3'ü Pakistanlı ve 616'sı diğer uyruklardan toplam 1001 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Yılbaşından 27 Nisan'a kadar ise 10 bin 986'sı Afgan, 1719'u Pakistanlı ve 21 bin 36'sı diğer uyruklardan 33 bin 741 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Bu kapsamda, 21-27 Nisan tarihlerinde, ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 20 bin 96 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 27 Nisan'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı ise 74 bin 981 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 4 bin 324'ü Afgan, 1811'i Pakistanlı ve 9 bin 932'si diğer uyruklardan olmak üzere 16 bin 67 düzensiz göçmen kalıyor.

Ayrıca, terke davet kapsamında 1620 düzensiz göçmenin işlemleri devam ediyor.