İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0792
  • EURO
    6,8124
  • ALTIN
    322.637
  • BIST100
    112065
Güncel

Sınır hattında 'göçmen kreşi' faaliyete girdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, özellikle 0-10 yaş grubu sığınmacı çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'nda, MHP Edirne İl Teşkilatınca 'göçmen kreşi' kuruldu. Kreş faaliyete geçti.

AA05 Mart 2020 Perşembe 14:42 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 14:42

Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılar Edirne'ye gelirken, binlerce sığınmacı da sınır hattında bekleyişlerini sürdürüyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatının ardından harekete geçen MHP Edirne İl Teşkilatı ve Edirne Ülkü Ocakları üyeleri, sınır hattına büyük bir çadır kurarak, çadırı çocuklara ve kadınlara hizmet verecek şekilde kreşe çevirdi.

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sığınmacı çocukların bakımlarının yapılacağı çadırın faaliyet girdiğini söyledi.

Sınırda bekleyişlerini sürdüren sığınmacıların yanlarında olduklarını belirten Tercan, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımızın emriyle oluşturduğumuz göçmen kreşi faaliyete geçti. Sınır hattında güzel bir çadır kurduk. İnşallah burada çocuklarımıza ve ailelerine en güzel şekilde yardım edilecek. Genel Başkanımız, kreş için bir tır dolusu yardım gönderdi. Kısa bir süre içinde bir yardım tırı daha Edirne'ye ulaşacak. Gelen yardımlar dağıtılmaya başlandı."




Engin Özkoç'un küstah açıklamalarının ardından Meclis'te yumruklar konuştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz
Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli
Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünyanın gözü Moskova'da! Çarpıcı yorum: Bu İdlib meselesinden önemli

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

Dünya Türkiye'yi konuşuyor: Türk drone'ları pençelerini gösterdi

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı

ABD'den kritik 'Türkiye' çağrısı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.